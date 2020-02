CAMPI BISENZIO – Il Carnevale a Campi Bisenzio parte l’8 febbraio e dura un mese. Questi gli appuntamenti, al momento, in programma: sabato 8 febbraio, alle 15 partenza della sfilata dai giardini Josei Toda a San Piero a Ponti (evento a cura del Gruppo Gorinello Insieme, del Circolo Manetti, della Pro Campi – Proloco e della Misericordia di San Piero a Ponti). Domenica 9 febbraio, alle 15.30 festa all’asilo Sacro Cuore di Capalle. Doppio appuntamento domenica 16 febbraio: alle 14.30 in piazza della Costituzione a San Donnino con la festa promossa e organizzata dal Comitato Genitori di San Donnino, dalle parrocchie Sant’Andrea e San Donnino, dalla Fratellanza Popolare, dall’Associazione Le primule, da Aicic Scuola Cinese, dalla Fondazione Spazio Reale e dalla Compagnia PerBacco; alle 15 appuntamento presso l’Associazione Vivere Il Rosi. Sabato 22 febbraio, alle 19.30 Carnevale FastFood presso il Circolo SMS di Sant’Angelo a cura del Gruppo Gips e del Circolo Sms di Sant’Angelo. Il fine settimana del 22 e 23 febbraio, nel centro cittadino, mercatino dell’artingegno dalle 9 alle 20 a cura di Fare Centro Insieme e sfilata in maschera a partire dalle 15 a cura dell’Oratorio Totus Tuus e di Fare Centro Insieme. Martedì 25 febbraio, si chiudono i festeggiamenti del Carnevale con 2 appuntamenti: alle 16 “Carnival P.A.rty” presso il Circolo Gnì Gnì a cura della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Dalle 15 alle 19, festa all’Auditorium Rodari a cura di Acav Campi Bisenzio. “Sono davvero felice – dichiara il sindaco Emiliano Fossi – per la vivacità delle associazioni e della nostra comunità: le tante iniziative coprono tutto il mese di febbraio e tutti i centri del nostro territorio, dando a tutti la possibilità di festeggiare e condividere momenti di allegria. Ci tengo, anche in questa occasione, a ringraziare le tante realtà del territorio che mettono a disposizione le proprie idee e forze per la comunità”.