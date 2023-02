Il Carnevale di San Mauro “concede il bis”: domenica 12 la seconda sfilata dei carri in maschera

SIGNA – Dopo il grande successo della passata settimana, con una domenica da tutto esaurito, torna anche domani, domenica 12 febbraio, il Carnevale di San Mauro. Una delle feste più longeve di tutta la provincia di Firenze. Confermandosi ancora una volta come il più spettacolare e – se si guarda al numero di presenze – il più apprezzato. Così dalle 14 alle 18.30, le strade della frazione del Comune di Signa si animeranno per la gioia di grandi e piccoli. Cinque i carri allegorici – realizzati sui temi di Peppa Pig, Minions, Cars, Villaggio dei Puffi e Barbapapà – che sfileranno per le vie di San Mauro, passando da piazza Aldo Moro, via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. Oltre ai carri, due “trenini” a due e tre vagoni accompagneranno i bambini e le loro famiglie lungo il percorso del corso mascherato.