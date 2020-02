Il Carnevale torna in piazza Vittorio Veneto. La festa in maschera a Villa Gerini

SESTO FIORENTINO – Torna in piazza Vittorio Veneto il Carnevale di Sesto Fiorentino. “Per tre giorni – spiega il presidente della pro Loco Alessandro Baldi – il carnevale di Sesto sarà in piazza Vittorio Veneto, è la piazza centrale della città e permette lo svolgimento di una serie di appuntamenti. Domenica 16 dalle 15 alle 18, domenica 23 e martedì 25 febbraio dalle 16 alle 18 il carnevale sarà in piazza con spettacoli di illusionismo e il concorso delle maschere. Un appuntamento particolare sarà quello dedicato ai giochi del passato. Tutto sarà ispirato alla favola di Pinocchio”.

Pinocchio è anche il protagonista del manifesto degli eventi del Carnevale. “Si tratta di un Pinocchio particolare – racconta Baldi – il Pinocchio realizzato in ceramica da Stefano Innocenti le cui opere saranno in esposizione a Villa Gerini”.

E Villa Gerini a Colonnata il 21 febbraio alle 20 si terrà la Grande festa di Carnevale con animazioni e spettacoli di illusione con Heart Illusion, Dj Alberto Set. (Prenotazione obbligatoria entro il 19 febbraio a [email protected]). “Sarà una festa in maschera, – dice Baldi – ma anche per chi non ama le maschere, in uno scenario suggestivo come la storica Villa Gerini di Colonnata. Cena, spettacoli di illusione, animazione, musica e balli per adulti e bambini. Le prenotazioni entro il 19 febbraio”.