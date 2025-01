“Il CCRR incontra gli anziani”, al via il progetto per favorire uno scambio intergenerazionale di conoscenze e competenze 

LASTRA A SIGNA – Coinvolgere giovani e anziani in progetti tesi a favorire, oltre che la socialità, anche uno scambio intergenerazionale di conoscenze, saperi e competenze. E’ l’obiettivo del progetto “Il CCRR incontra gli anziani”. Il progetto coinvolge gli studenti che fanno parte del consiglio comunale dei ragazzi, l’organo consultivo e propositivo nato con lo scopo di avvicinare gli alunni della scuola secondaria di primo grado Da Vinci alle istituzioni e alla gestione della propria città e così sentirsi partecipi alle problematiche e istanze della comunità.

In una prima fase l’iniziativa prevede la promozione di incontri di digitalizzazione per l’uso dello smartphone insieme agli anziani del Centro Sociale Residenziale che si terranno mercoledì 22 gennaio dalle 10 alle 12 e giovedì 30 gennaio dalle 9 alle 11 proprio presso la struttura di via Togliatti 37. Ricordiamo che l’incontro è aperto a tutti i cittadini, anche non residenti nel Centro, interessati all’argomento. L’iniziativa prevedrà successivamente incontri dove saranno gli anziani a trasmettere ai ragazzi conoscenze e nozioni ad esempio insieme al gruppo del cucito che da molti anni porta avanti laboratori e progetti all’interno del Centro Sociale.

“Il progetto ha un grande valore aggiunto – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli – perché, oltre a far dialogate generazioni differenti, cosa sempre molto utile e positiva, permette che vengano messi in moto degli scambi di competenze molto diverse fra loro ma egualmente capaci di allargare le prospettive “culturali” di ciascuno”. “Il Centro Sociale deve continuare a essere un luogo vivo e vissuto, fucina di idee e una piazza dove incontrarsi sia per i residenti del Centro che per i cittadini, – ha aggiunto Angela Bagni, presidente del Comitato di gestione del Centro Sociale – con questo progetto il focus sarà lo scambio di esperienze fra generazioni. Per gli anziani sarà un modo di valorizzare le proprie competenze e metterle a disposizione dei giovani favorendo la socialità, la prevenzione e una migliore qualità della vita”.

“Uno degli obiettivi del consiglio comunale dei ragazzi – hanno concluso la dirigente dell’Istituto Comprensivo Eleonora Marchionni e la referente del CCRR Michela Baronti – è quello di favorire una cittadinanza attiva e questo significa anche inserirsi nella comunità, conoscere e scambiare idee e confrontarsi con tutti gli attori che ne fanno parte. In questo caso vogliamo lanciare un messaggio sull’importanza di dare e ricevere competenze, l’importanza del tema del mettersi a disposizione degli altri”.