Il Centro civico 2 sposta all’esterno lo scaffale del “libro libero”

SESTO FIORENTINO – Iin questo periodo è difficile scambiarci libri da leggere e le discussioni sulle nostre letture avvengono solo virtualmente, acco che invece il centro civico 2 del Neto, attraverso la sua presidente Monica Barducci, ha deciso di riempire un vuoto allestendo all’esterno della struttura chiusa, lo scaffale del libero scambio, del libro libero. Anzi, portando fuori a disposizione di tutti coloro che vorranno lo scaffale con i libri che fino ad ora si trovava all’interno del Centro civico, offrendo in questo modo la possibilità a chi ha voglia di prendere un libro da leggere e chi ha la possibilità di lasciare altri libri pronti per essere presi e letti. Un modo per non sentici soli e isolati, per superare le barriere che ci dividono dagli altri e poter far volare la fantasia. E.A.