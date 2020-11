CALENZANO – Il centro commerciale naturale diventa virtuale. Si trasforma in questo periodo in cui ancora non si sa di quale colore sarà la Toscana per le festività natalizie. E’ il Comune che mette a disposizione alcuni servizi per sostenere negozi di vicinato e aziende agricole, che maggiormente hanno sofferto delle limitazioni della propria attività. […]

CALENZANO – Il centro commerciale naturale diventa virtuale. Si trasforma in questo periodo in cui ancora non si sa di quale colore sarà la Toscana per le festività natalizie. E’ il Comune che mette a disposizione alcuni servizi per sostenere negozi di vicinato e aziende agricole, che maggiormente hanno sofferto delle limitazioni della propria attività. La piattaforma per la vendita online, realizzata dal Comune e collegata al sito ufficiale dell’ente, cui potranno aderire i negozi di vicinato per vendere i propri prodotti a domicilio sarà operativa da prima delle festività.

“Abbiamo incontrato i commercianti nei mesi scorsi – ha detto il sindaco Riccardo Prestini -, rilevando un diffuso interesse a questo progetto. Tramite la piattaforma i negozi di vicinato avranno la possibilità di mostrare i prodotti che hanno a disposizione e di venderli direttamente online, come avviene per le grandi realtà della vendita virtuale. Andiamo così a costituire una sorta di centro commerciale naturale virtuale, allo scopo di sostenere le realtà commerciali che stanno risentendo in maniera pesante delle restrizioni anti-contagio”. Sempre con l’obiettivo di mantenere vivo il tessuto commerciale e di produzione agricola e artigianale locale, il Comune ha confermato l’allestimento di luci natalizie per le vie del capoluogo e in piazza Vittorio Veneto. Inoltre domenica 6 dicembre si terrà un mercatino dei prodotti del territorio, cui potranno aderire le aziende agricole, che hanno avuto difficoltà nella vendita diretta a causa delle restrizioni sugli spostamenti. Il mercatino, promosso dal Comune e organizzato dall’ATC si terrà in piazza Vittorio Veneto dale 10 alle 18.