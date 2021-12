Il Centro Diagnostico Signa entra nella “famiglia” di Alliance Medical. Grazie anche alla Pubblica Assistenza

SIGNA – Il Centro Diagnostico Signa, fondato nel 2011 dalla Pubblica Assistenza di Signa con sede in via Di Vittorio a Signa, è entrato a far parte del gruppo Alliance Medical Italia, leader europeo nel settore della diagnostica per immagini. “Con questa operazione, – spiegano dalla Pubblica Assistenza – approvata dall’aasemblea dei soci nell’ottobre del […]

SIGNA – Il Centro Diagnostico Signa, fondato nel 2011 dalla Pubblica Assistenza di Signa con sede in via Di Vittorio a Signa, è entrato a far parte del gruppo Alliance Medical Italia, leader europeo nel settore della diagnostica per immagini. “Con questa operazione, – spiegano dalla Pubblica Assistenza – approvata dall’aasemblea dei soci nell’ottobre del 2020 e portata a termine a fine ottobre 2021, il Centro Diagnostico Signa fa il suo ingresso nel network di strutture Alliance Medical, già consolidato in diversi paesi come Italia, Irlanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito e che si contraddistingue per affidabilità dei servizi, elevata professionalità del personale medico e tecnico, ascolto e attenzione nei confronti del paziente e costante innovazione tecnologica”.

L’obiettivo, infatti, è quello di garantire la piena continuità dei servizi e delle attività del Centro Diagnostico, affidandolo a un gruppo in grado non solo di proseguire con la stessa cura, attenzione e professionalità che ha contraddistinto l’attività della Pubblica Assistenza di Signa in questi dieci anni, ma anche con importanti progetti e iniziative di sviluppo e crescita dei servizi offerti, sia nel campo della diagnostica per immagini che della medicina specialistica, con particolare attenzione al settore dell’endoscopia digestiva, attività nella quale il Centro Diagnostico Signa è un importante riferimento per tutta l’area vasta. Il Centro Diagnostico Signa, come nel passato, continuerà a offrire i propri servizi medici specialistici e diagnostici sia in regime di convenzione, compresi i prelievi ematici, con il Servizio Sanitario Regionale che in regime privato, avvalendosi di tutto il personale e dei medici che già operano nella struttura e di ulteriori professionisti, con attivazione di nuovi servizi specialistici oltre che con potenziamento di quelli esistenti; mantenendo vicinanza al territorio ed alla comunità, con piena collaborazione e cooperazione con la Pubblica Assistenza Signa, fondatrice della struttura.

“Importante – continua il comunicato – sarà la collaborazione tra Alliance Medical e la Pubblica Assistenza Signa: proprio in questi giorni sono stati definiti alcuni importanti accordi, tra cui la conferma per i soci della Pubblica Assistenza della possibilità di usufruire di tutte le prestazioni erogate dal Centro Diagnostico Signa alle condizioni favorevoli e con gli sconti già in vigore. Inoltre presso tutte le strutture del gruppo Alliance Medical dislocate sul territorio nazionale i soci della Pubblica Assistenza Signa beneficeranno di uno sconto del 10% sul tariffario privato. Nell’area vasta Toscana Centro ricordiamo che Alliance Medical è presente con tre importanti strutture che offrono numerosi servizi medici specialistici e diagnostici (tra cui anche risonanza magnetica, tac, medicina nucleare): l’Istituto Pratese di Radiodiagnostica sede di Prato, Istituto Pratese Radiodiagnostica sede di Poggio a Caiano e l’Istituto Radiologico Toscano con sede a Pistoia”.

Le risorse economiche derivanti dal positivo esito dell’operazione di cessione della società del Centro Diagnostico ad Alliance Medical “saranno investite dalla Pubblica Assistenza di Signa nello sviluppo e nella crescita delle proprie attività statutarie, con finalità sociali e solidaristiche e senza alcun scopo di lucro. L’associazione rimane inoltre proprietaria dell’immobile nel quale il Centro ha sede, dal quale ricaverà un canone di locazione mensile, da utilizzare per il sostegno ai propri costi di gestione per i servizi di trasporto sanitario ed emergenza sanitaria, trasporto sociale, protezione civile e per le tante altre attività di utilità sociale e collettiva, da sempre svolte dai volontari della Pubblica Assistenza fin dalla fondazione nel 1909. Il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Signa ringrazia tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo che in questi dieci anni ha operato per il raggiungimento di questo importantissimo risultato oltre ai volontari dell’Associazione che, nel consiglio di amministrazione della società, hanno portato avanti la gestione della struttura che, per il futuro, grazie ad Alliance Medical e con il nostro sostegno, proseguirà a garantire servizi di eccellenza e a rispondere ai bisogni del territorio”.