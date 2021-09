Il Centrodestra per Brunori sindaco apre un Point in via Verdi

SESTO FIORENTINO – Taglio del nastro oggi del Point del Centrodestra situato in via Verdi che sostiene il candidato sindaco Daniele Brunori della Lega. “Questo Point sarà aperto tutti giorni – ha detto Brunori – si potrà venire qui per avere informazioni, per parlare di idee e di programmi. C’era bisogno di stare nel centro, […]

SESTO FIORENTINO – Taglio del nastro oggi del Point del Centrodestra situato in via Verdi che sostiene il candidato sindaco Daniele Brunori della Lega. “Questo Point sarà aperto tutti giorni – ha detto Brunori – si potrà venire qui per avere informazioni, per parlare di idee e di programmi. C’era bisogno di stare nel centro, stare nel cuore di Sesto Fiorentino. Sesto è una città che ha grossi problemi e per superarli abbiamo preparato un programma di proposte concrete, un programma leggero, ma non superficiale”.

All’interno del Point trovano spazio tutte le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Daniele Brunori: Popolari Toscani per Sesto, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.