Il ciclismo ripende e ritorna al passato con il ricordo di Gastone Nencini e Alfredo Martini

CALENZANO – Al via le gare ciclistiche dopo l’emergenza Coronavirus. Martedi 14 luglio alle 21 al circolo Fosco Bessi di Settimello in via Arrighetto da Settimello 84, verranno presentate le due prime gare post ripartenza. “1960-2020 Tour de France: Gastone Nencini. Cronoscalata Barberino di Mugello Passo della Futa” e la “1 Cronoscalata Per Sempre Alfredo” riaprono l’anno ciclistico celebrando la memoria di due grandi del ciclismo mondiale.

Il 18 luglio nella ricorrenza della vittoria del 47° Tour de France da parte del Leone del Mugello, Gastone Nencini si correrà una cronoscalata riservata alle categorie Juniores e Under con partenza dal centro di Barberino di Mugello e arrivo sul Passo della Futa. Domenica 26 luglio, a Sesto Fiorentino prenderà il via la 1 Cronoscalata “Per Sempre Alfredo”, evento dedicato a Alfredo Martini, storico CT della Nazionale Azzurra. Al termine sarà elaborata una classifica combinata che assegnerà due maglie celebrative ai vincitori. Durante la serata sarà presentato il libro “Sulla cresta dell’onda” scritto da Giovanni Nencini, figlio di Gastone. Interverranno: il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, Giovanni e Elisabetta Nencini, figli di Gastone, Matteo Miano, nipote di Alfredo Martini, Dimitri Bessi, comitato “Per Sempre Alfredo”, Francesco Casagrande, ex ciclista. Saranno presenti ciclisti professionisti e dirigenti del mondo delle due ruote.