“Il ciclo del miele”, gli alunni di Villa la Fonte incontrano Campagna Amica

SESTO FIORENTINO.- In occasione della Giornata mondiale delle Api che si celebra il 20 maggio, in vista della ricorrenza, scendono in campo gli apicoltori per far conoscere il proprio lavoro e far toccare con mano tutte le meraviglie della “bee economy”, un comparto del Made in Italy divenuto sempre più importante per la ricerca di alimenti sani e naturali con la pandemia Covid.

L’iniziativa dal titolo “Il ciclo del miele” promossa da Campagna Amica Firenze Prato e Donne Impresa Coldiretti in collaborazione con la scuola primaria “Villa La Fonte” dell’Istituto Comprensivo di Sesto Fiorentino nell’ambito del progetto scuole si è tenuto oggi venerdì 13 maggio al Mercato di Campagna Amica di Sesto Fiorentino presso il Consorzio Agrario di via dell’Osmannoro. I visitatori hanno potuto conoscere dal vivo la vita delle api, le operazioni negli alveari, scoprire la grande biodiversità e conoscere i segreti di un alimento importante per l’alimentazione, a partire da quella dei bambini.