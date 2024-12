“Il cielo sottosopra”, il romanzo di Pescetti al Circolo 8 Marzo

SESTO FIORENTINO – Pescetti non è solo il nome di una scuola di Sesto Fiorentino, è ben altro. E’ stato un politico innovatore e lungimirante che ha avuto un legame stretto con Sesto Fiorentino. La vita dell’onorevole Giuseppe Pescetti, vissuto tra il 1859 e il 1924 è stata una vita da romanzo. Nel centenario della scomparsa, a raccontare la vita di quell’avvocato e politico fuori dal comune è la giornalista Elena Andreini, nel romanzo storico “Il cielo sottosopra” edito da Apice Libri. Il libro sarà presentato giovedì 19 dicembre alle 16.30 al Circolo 8 Marzo di viale Ariosto alla presenza dell’autrice.

Giuseppe Pescetti, avvocato dei più deboli, è stato uno dei primi socialisti toscani a entrare in Parlamento eletto per sei legislature, grazie anche ai voti dei cittadini di Sesto Fiorentino. Al suo funerale, avvenuto a Firenze, le cronache parlano di 50mila persone molte delle quali provenienti dalle classi più basse. Ne “Il cielo sottosopra” una narratrice particolare segue questo personaggio dai tratti affascinanti, Pescetti appunto, con le difficoltà riscontrate nel mettere in atto i suoi impegni a favore delle classi sociali più povere, la rocambolesca fuga da Montecitorio a Parigi in seguito a un mandato d’arresto nei suoi confronti e gli incontri con i protagonisti del mondo culturale tra ’800 e ’900. La trama trasporta il lettore in un’atmosfera romantica come quella della Belle Époque, tra giochi di potere e intrecci sentimentali.