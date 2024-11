Il cimitero comunale adesso è più grande: “Uno spazio accogliente per il ricordo dei propri cari”

CAMPI BISENZIO – Il 1 novembre, in occasione della giornata di Ognissanti, è stato aperta la parte del cimitero comunale oggetto di un ampliamento. “Una struttura – si legge in una nota – concepita per rispondere alle esigenze di una comunità in crescita e per garantire uno spazio accogliente e rispettoso per il ricordo dei […]

CAMPI BISENZIO – Il 1 novembre, in occasione della giornata di Ognissanti, è stato aperta la parte del cimitero comunale oggetto di un ampliamento. “Una struttura – si legge in una nota – concepita per rispondere alle esigenze di una comunità in crescita e per garantire uno spazio accogliente e rispettoso per il ricordo dei propri cari”. La cerimonia si è aperta con la celebrazione della Santa Messa e la benedizione delle tombe, officiata da don Marco Fagotti che, alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, ha benedetto anche la nuova area, accompagnando la cittadinanza in un momento di raccoglimento e riflessione.