Il circolo Arci di Tripetetolo riparte con “Il vaso di Pandora” e il cabaret

LASTRA A SIGNA – Il circolo Arci Le Due Strade di Tripetetolo affida la propria ripartenza al teatro: il 2 luglio alle 20.30, infatti, la compagnia “Il vaso di Pandora” metterà in scena uno spettacolo di cabaret. L’evento sarà ospitato nello spazio esterno del circolo e sarà anticipato da un apericena. “Finalmente – dicono dal circolo – dopo tante chiusure e restrizioni dovute alla situazione di emergenza sanitaria, possiamo ricominciare a far vivere il nostro circolo. Nonostante le ancora necessarie misure di sicurezza, i momenti bui sembrano alle spalle e – complice anche l’estate – è il momento di riassaporare la socialità tanto cara all’Arci”.

Anche Carla Calò, regista della compagnia, esprime la propria soddisfazione per poter ricominciare ad allietare le serate di Tripetetolo: “Finalmente è l’ora del teatro: ci fa molto piacere essere stati chiamati per questa serata, che segna la ripartenza della nostra comunità del circolo”. “Ci tengo ancora una volta – aggiunge il presidente Franco Bini – a ringraziare i tanti volontari e volontarie che in questo difficile momento si sono messi a disposizione per aiutare Tripetetolo ad andare avanti in qualche modo, garantendo la loro costante presenza in pizzeria, prima con l’asporto poi – appena è stato possibile – per la ripartenza del servizio ai tavoli”. La serata – riservata ai soci Arci, Uisp e Legambiente – inizia alle 20.30 e ha un costo di 12 euro. Per prenotarsi è necessario telefonare al circolo al numero 0558723143 oppure al numero 3332983366.