Il collegamento tramviario Prato-Peretola prende forma. Passando per Campi Bisenzio

PRATO – Il collegamento tramviario Prato-Peretola prende forma. Come spiega infatti il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti, oggi, 18 luglio, in Regione si è riunito il collegio di vigilanza per fare il punto “sull’opera che permetterà una mobilità più veloce e sostenibile tra il capoluogo di regione e la città laniera. In particolare l’incontro di […]

PRATO – Il collegamento tramviario Prato-Peretola prende forma. Come spiega infatti il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti, oggi, 18 luglio, in Regione si è riunito il collegio di vigilanza per fare il punto “sull’opera che permetterà una mobilità più veloce e sostenibile tra il capoluogo di regione e la città laniera. In particolare l’incontro di oggi si è concentrato sugli studi per il lotto funzionale Prato-Campi Bisenzio che insieme al resto dell’opera concorrerà al bando del Ministero dei trasporti previsto in autunno”. Per il Comune di Prato erano presenti l’assessore alla mobilità Cristina Sanzò e il dirigente del settore , Riccardo Pallini. Con il presidente della Regione, Eugenio Giani, tecnici e amministratori pubblici si sono confrontati sui tracciati per individuare le soluzioni migliori che coniughino tempi brevi di percorrenza e la maggiore utenza possibile. Il punto di partenza sarà la Stazione centrale di Prato.

“Esattamente come abbiamo annunciato in campagna elettorale, – aggiunge Bugetti – la giornata di oggi è la dimostrazione che le nostre non sono state vane promesse. Ci siamo assunti un impegno e lo stiamo portando avanti passo dopo passo. Ringrazio il presidente Giani per aver accolto le nostre richieste. Sono progetti importanti che richiedono impegno e risorse per diventare realtà. Ne siamo consapevoli e pronti a fare la nostra parte affinché si possa passare il prima possibile dalla carta al cantiere. Quest’opera sarà davvero una svolta importante per la mobilità metropolitana e per la nostra città perché collegherà Prato a Firenze sia attraverso la ferrovia che il metro-tram in un’interconnessione virtuosa che permetterà a tantissimi cittadini di lasciare l’auto a casa. Sarà un grande servizio per la città e un contributo decisivo alla mobilità sostenibile. Noi ci crediamo e andiamo avanti”.