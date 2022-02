Il Collegio dei geometri della provincia di Firenze a fianco del popolo ucraino

FIRENZE – La bandiera della pace appesa alla finestra della loro sede. Con la partecipazione, questa sera, alla manifestazione, da parte di alcuni consiglieri, che si svolgerà a Scandicci in piazza della Resistenza in difesa del popolo ucraino. “Non possiamo rimanere in silenzio – dice in una nota il Collegio dei geometri della provincia di Firenze – su ciò che sta accadendo in Ucraina ed esprimiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell’invasione russa. Non avremmo mai creduto che nel 2022 potesse verificarsi un’azione tanto terribile che sicuramente colpirà numerosi civili innocenti, uomini, donne e bambini che non hanno colpe. Ci affianchiamo a tutte le istituzioni cittadine e regionali (anche alle quali cui, fra l’altro, è stato inviato il comunicato) affinché prevalgano il buon senso e la pace. Ogni istituzione deve mettere in campo tutto ciò che ha in suo potere per dire a voce alta che la pace è l’unica, vera soluzione. Uniti per la pace, uniti per il popolo ucraino, per il loro futuro e per il futuro di tutta l’umanità”.