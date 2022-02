Il Collettivo Gkn a fianco dei lavoratori Tim al presidio a Firenze: “Un altro settore dove si massacrano i diritti”

FIRENZE – Oggi il Collettivo Gkn ha partecipato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Tim a Firenze. Secondo Roberto Spera, delegato Rsu ex Gkn, “anche oggi siamo scesi in piazza, stavolta a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Tim. Un altro settore, quello delle telecomunicazioni, dove si macinano profitti e si massacrano i […]

FIRENZE – Oggi il Collettivo Gkn ha partecipato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Tim a Firenze. Secondo Roberto Spera, delegato Rsu ex Gkn, “anche oggi siamo scesi in piazza, stavolta a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Tim. Un altro settore, quello delle telecomunicazioni, dove si macinano profitti e si massacrano i diritti. Fra di loro abbiamo trovato e conosciuto non solo storie di resistenza sociale, ma una proposta di riorganizzazione complessiva della rete e di intervento pubblico che beneficerebbe tutti. Questo per noi significa essere la classe dirigente, quella che chiameremo in piazza il 26 marzo prossimo a Firenze”

Per quanto riguarda lo sciopero, la partecipazione è stata alta: in Toscana gli addetti Tim sono circa 2.100, con l’indotto ci si avvicina ai 3.000. Stamani si è svolta una manifestazione regionale nelle strade del centro a Firenze (oltre 300 persone presenti, hanno sfilato anche delegazioni di lavoratori di altre aziende del settore Tlc). Alla fine del corteo, in via Cavour, una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e poi in Prefettura. I sindacalisti hanno chiesto a Giani di stimolare l’esecutivo con l’obiettivo di arrivare a un piano industriale chiaro, che rafforzi gli investimenti per il futuro delle telecomunicazioni e scongiuri perdite occupazionali e il presidente della Regione ha sostenuto le rivendicazioni di lavoratori e sindacati; alla Prefettura, invece, è stato chiesto di portare le istanze espresse dalla mobilitazione all’attenzione del Governo.