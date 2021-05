Il collettore fognario arriverà fino a via Dante

CALENZANO – Lavori per il nuovo collettore fognario: per non interrompere la viabilità l’intervento è stato realizzato usando un macchinario “spingi tubo”. Entro la fine del mese si concluderanno i lavori sulle “camere di scavo” ai lati di via di Prato e poi si inizierà a scavare lungo la recinzione del Neto e lungo via […]

CALENZANO – Lavori per il nuovo collettore fognario: per non interrompere la viabilità l’intervento è stato realizzato usando un macchinario “spingi tubo”. Entro la fine del mese si concluderanno i lavori sulle “camere di scavo” ai lati di via di Prato e poi si inizierà a scavare lungo la recinzione del Neto e lungo via Dante. Il nuovo collettore fognario, dal valore di circa 4 milioni di euro, è finanziato da Autostrade per l’Italia, nell’ambito delle opere locali del progetto di terza corsia. I lavori proseguono secondo i programmi, con il costante monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale.

Il nuovo collettore fognario sostituirà l’attuale fognatura, insufficiente in caso di forti piogge per raccogliere le acque urbane e le acque meteoriche provenienti dall’autostrada, dando così una soluzione adeguata ai problemi di allagamento che si verificano in alcune aree della zona, in particolare in via Dante Alighieri, via Baldanzese e via San Morese.