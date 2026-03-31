Il comitato dei commercianti protesta: “Narnali e viaccia “sequestrati” da tre anni per i lavori stradali”

PRATO – Il comitato dei commercianti di Narnali denuncia “l’ennesimo disagio causato dai lavori stradali che da tre anni affliggono le nostre frazioni”. “Oggi, 31 marzo, – spiegano – gli abitanti e i commercianti di Narnali e Viaccia si sono trovati di fronte a un nuovo ostacolo: il ponte che collega le due frazioni, situato su via Pistoiese, arteria principale della nostra provincia, è stato completamente sbarrato, e quasi un chilometro di strada è diventato impraticabile. Questo ha reso gli esercizi commerciali non raggiungibili, causando gravi disagi economici e problemi alla scuola in via Ortigara, dove sono stati piazzati mezzi pesanti davanti all’asilo e alla materna, senza recinzione e mettendo a rischio la sicurezza dei bambini. I genitori sono costretti a navigare tra i mezzi pesanti per accompagnare e andare a riprendere i bambini a scuola, creando un’atmosfera di ansia e preoccupazione”.

Il comitato, inoltre, si chiede “come sia stato possibile prendere una decisione così importante senza preavviso e senza alternative, soprattutto considerando che domani è l’ultimo giorno prima delle ferie di Pasqua, dove i bambini saranno a casa per le feste e poteva essere sfruttato quel periodo. Era presente da giorni il cartello di divieto di sosta, ma per quanto riguarda il divieto di transito è stata una sorpresa per tutti al risveglio. Inoltre, l’ordinanza recitava lavori da via doberdò proseguendo per via ortigara, invece il tratto tra via doberdo e via carso è saltato a piè pari”.

“È inaccettabile che i cittadini debbano subire continui disagi e che i commercianti debbano subire gravi perdite economiche a causa di lavori che sembrano non avere mai fine, – dicono dal comitato – chiedebdi spiegazioni agli addetti ai lavori per quale motivo non sia stata scritta l’ordinanza e ci viene risposto che si debba andare sul sito del Comune ogni mattina per cercare informazioni e che alcuni cittadini siano stati addirittura ripresi perché non rispettavano il divieto di transito a piedi. Alcuni cittadini sono stati addirittura ripresi perché, secondo gli addetti ai lavori, non potremmo neanche transitare sui marciapiedi”. Il comitato, insomma, “esige risposte e soluzioni immediate per risolvere questa situazione e garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e degli studenti”. Il presidente, Marco Riccucci, da parte sua chiede al Comune che quando vengono eseguiti lavori così importanti, dovrebbero essere messi almeno al corrente cittadini e commercianti, la frazione di Narnali conta settanta esercizi commerciali che meritano il diritto a lavorare”.