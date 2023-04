Il Comitato per la tutela degli alberi scrive al Difensore civico regionale

SESTO FIORENTINO – Il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino ricorrerà al Difensore Civico Regionale per chiedergli di adoperarsi nei confronti dell’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino al fine di far rispettare le prescrizioni, imposte da loro stessi alla ditta esecutrice dei lavori, in merito al danneggiamento subito da due pini all’interno di un giardino pubblico. E’ quanto dice in una nota lo stesso comitato, che spiega: “Era il 31 gennaio quando segnalavamo al Comune il danneggiamento di due pini nel parcheggio pubblico di via Oriani, nell’ambito delle opere per realizzare il nuovo supermercato Coop. E da allora, dopo un sollecito riscontro in cui venivamo informati dell’effettuazione di un sopralluogo che aveva constatato danni e imposto prescrizioni alla ditta esecutrice, tutto si è arrestato, o meglio, non tutto perché i lavori continuano mentre i due pini stanno sempre lì, in attesa che qualcuno si occupi di loro, di sistemarne le radici e curarli a seguito del danneggiamento causato dalla benna di una escavatrice. Di più, l’area tutto intorno ai pini è diventata una discarica di materiale edile con cemento e catrame che avanza in ogni dove. Che siano questi gli interventi di protezione e cura delle piante? No, non ci pare possano essere questi. Questi due alberi adulti e sani hanno un valore inestimabile tanto più essendo rari superstiti in un quartiere densamente abitato e cementificato”.