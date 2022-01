Il commercio a Campi? Il 2021 si chiude con il segno “più”. Assessore Artese: “E il nostro Comune avrà un ruolo sempre più centrale”

CAMPI BISENZIO Nonostante tutte le difficoltà dovute alla pandemia a cui dovere far fronte, il 2021 si è concluso in maniera positiva per il commercio campigiano e soprattutto dando un importante segnale per la crescita futura: a sottolinearlo è l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese, che traccia un bilancio di quanto fatto anche a conclusione […]

CAMPI BISENZIO Nonostante tutte le difficoltà dovute alla pandemia a cui dovere far fronte, il 2021 si è concluso in maniera positiva per il commercio campigiano e soprattutto dando un importante segnale per la crescita futura: a sottolinearlo è l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese, che traccia un bilancio di quanto fatto anche a conclusione delle recenti festività natalizie e illustra le linee guida per l’anno che invece è appena iniziato. “Il Natale – dice Artese – è una festa importante, che fa da termometro per il commercio in città. Quest’anno è andato benissimo, il “Mondo di Babbo Natale” è riuscito ad attirare circa 2.000 presenze giornaliere e questo ha avuto un riscontro positivo anche per le altre attività commerciali. Le iniziative promosse dal Centro Commerciale Naturale sono andate davvero molto bene, da Campi in gioco al ceppo natalizio. Una tendenza confermata anche dai dati, visto che i negozi hanno raggiunto lo stesso fatturato dell’anno scorso, quando però i centri commerciali erano chiusi”.

Per l’assessore Artese non bisogna dimenticare quanto gli importanti investimenti in arrivo su Campi e alcuni interventi già messi in atto possano influire positivamente sulla situazione del commercio: “Le risorse in arrivo sul nostro territorio renderanno Campi sempre più centrale e protagonista e questo viene percepito anche all’esterno; stiamo ricevendo molte manifestazioni di interesse di attività che vogliono iniziare un percorso a Campi. Solo nella scorsa settimana in centro hanno aperto un negozio dedicato al settore sportivo e un alimentari etnico, a giorni poi nell’ex fondo del “Biondino” aprirà un negozio di infissi”.

E ancora: “L’anno scorso abbiamo avuto nove aperture e altre tre solo in questo mese. Aperture che non riguardano solo il centro storico ma anche le frazioni come, per esempio, a Capalle e San Donnino, c’è grande interesse poi per la zona di via Barberinese; segno che nonostante la pandemia ci sono persone che vogliono investire sul nostro territorio. Entrando nel merito dell’emergenza sanitaria, ci tengo davvero a ringraziare tutti i commercianti perché in questi due anni così difficili hanno fatto un lavoro enorme, dimostrando grande attenzione nel far rispettare le norme di sicurezza. Un ringraziamento va anche a Fare Centro Insieme, il nostro Centro Commerciale Naturale, che è un po’ il nostro fiore all’occhiello e che vorremmo riuscire a riproporre anche nelle frazioni. Intanto, in questo senso, abbiamo iniziato un percorso a San Donnino, una frazione dove in questi anni sono stati fatti importanti interventi per il decoro urbano, come la nuova piazza Costituzione che abbiamo inaugurato da poco. L’idea è quella di fare eventi ma anche di lavorare sulla comunicazione e fare in modo che i commercianti facciano rete tra loro”.

L’impegno da parte dell’amministrazione si è concentrato anche sul fronte del commercio ambulante: “Stiamo lavorando anche sui mercati, – ha proseguito Artese – a San Donnino il mercato è stato completamente riqualificato e ridisegnato, metteremo a bando quattro nuovi posti, abbiamo lavorato a più mani e c’è stato una grande concertazione per trovare le soluzioni migliori. Adesso ci dedicheremo alla riqualificazione del mercato del capoluogo. Anche in questo caso lavoreremo confrontandoci con tutti, la nostra idea è che il mercato debba restare in centro; sarà un mercato bello, nuovo, in sicurezza, con 70 banchi e settori che al momento mancano”. Per quanto riguarda il capitolo eventi ha infine aggiunto “Stiamo aspettando che l’emergenza finisca, abbiamo in mente tante iniziative, Campi si conferma sempre più una città viva”.

Valentina Tisi