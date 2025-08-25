News

Il Comune assume 8 agenti di Polizia locale e due educatrici

SESTO FIORENTINO – Nuove assunzioni per il Comune di Sesto Fiorentino. Si tratta di otto persone assunte a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di agente di Polizia Locale (3 donne e 5 uomini) e di due persone nel profilo di educatore di asilo nido. 


