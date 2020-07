Il Comune assume la gestione diretta della farmacia di Carraia

CALENZANO – Il Comune ha deciso di assumere la gestione diretta della farmacia di Carraia. Il motivo deriva dal fatto che l’attuale gestore della farmacia di Carraia, si legge in una nota del Comune, ha rinunciato all’assegnazione e, a partire da domani, non sarà più dietro il bancone. Il Dott. Antonio Ciccone ha infatti accettato […]

CALENZANO – Il Comune ha deciso di assumere la gestione diretta della farmacia di Carraia. Il motivo deriva dal fatto che l’attuale gestore della farmacia di Carraia, si legge in una nota del Comune, ha rinunciato all’assegnazione e, a partire da domani, non sarà più dietro il bancone. Il Dott. Antonio Ciccone ha infatti accettato l’assegnazione in un’altra sede ed è quindi automaticamente decaduto da quella di Carraia. Per garantire la continuità del servizio, il Comune ne assume la gestione diretta, tramite un’ordinanza del Sindaco, valida fino a che non si completeranno le procedure per l’affidamento temporaneo della sede.

“Ringraziamo il dottor Ciccone per l’attività svolta in questi anni – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini – e per essersi ben inserito nella frazione, per cui costituiva un punto di riferimento. Le procedure per permettere il cambio di gestione sono complesse e molto lunghe e non potevamo permettere che si interrompesse un servizio pubblico essenziale non solo per Carraia, ma per tutta la zona extraurbana”.

Il servizio verrà quindi svolto, in via d’urgenza, dalla società partecipata Farmapiana, alla quale è affidata la gestione delle farmacie comunali, che ha risposto tempestivamente all’Amministrazione rendendosi disponibile a subentrare nella gestione transitoria. La farmacia rimarrà chiusa giusto qualche giorno per consentire le operazioni materiali di cambio di gestione e già dal 20 luglio riaprirà i battenti.