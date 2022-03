Il Comune chiede a Mps di intervenire sul recupero dell’immobile di via Cavallotti

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha chiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena di intervenire sul recupero dell’immobile di via Cavallotti già sede di una filiale da tempo chiusa e, ad oggi, in stato di abbandono. L’Amministrazione comunale aveva già avanzato una prima richiesta all’Istituto di credito Mps nel giugno 2020 rimasta senza esito. […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha chiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena di intervenire sul recupero dell’immobile di via Cavallotti già sede di una filiale da tempo chiusa e, ad oggi, in stato di abbandono. L’Amministrazione comunale aveva già avanzato una prima richiesta all’Istituto di credito Mps nel giugno 2020 rimasta senza esito.

“L’ex filiale di via Cavallotti versa in uno stato di abbandono e, senza una soluzione a breve, rischia di rappresentare un problema per il nostro centro cittadino – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – Stiamo cercando una interlocuzione con la proprietà che speriamo abbia un piano chiaro sul suo futuro. Da parte nostra c’è l’assoluta e piena disponibilità a collaborare, prevedendo nuove funzioni anche in sede di discussione del nuovo POC. Parliamo di uno spazio amplissimo che, in assenza di interventi, rischia di rappresentare una lacerazione del tessuto urbano della zona. Verremmo invece che potesse rappresentare un’opportunità importante per tutto il nostro centro”.