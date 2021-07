Il Comune conferma la propria presenza all’albo europeo delle organizzazioni Emas

CALENZANO – E’ stata rinnovata al Comune di Calenzano la propria presenza all’albo europeo delle organizzazioni EMAS fino al 2024. “Ottenere questo certificato non è facile né scontato – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, tanto che siamo tra i tre enti locali ad averla in tutta la provincia di Firenze. La registrazione attesta […]

“Ottenere questo certificato non è facile né scontato – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, tanto che siamo tra i tre enti locali ad averla in tutta la provincia di Firenze. La registrazione attesta le prestazioni ambientali dell’ente, la cui gestione è stata quindi giudicata sostenibile, non solo per le attività amministrative ma soprattutto per le politiche ambientali portate avanti in questi anni”.

La Registrazione EMAS è uno strumento volontario della Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Queste vengono verificate da un ente accreditato, che valuta e certifica le performance ambientali del Comune, attraverso la Dichiarazione Ambientale, disponibile sul sito www.comune.calenzano.fi.it e in forma cartacea presso la biblioteca.