CALENZANO – “Il tempo della pace è ora”: il Comune di Calenzano aderisce alla mobilitazione nazionale per la pace indetta sabato 26 ottobre in diverse città italiane, tra cui Firenze. La giunta comunale con delibera ha deciso di aderire all’appello di Europe for peace-Rete italiana pace e disarmo e Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo. La rete di associazioni si mobilita per una conferenza di pace Onu, per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia, per la risoluzione nonviolenta delle guerre, per una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune, per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e la democrazia. Il Comune di Calenzano sarà presente con una delegazione al corteo a Firenze, in partenza alle ore 14 da piazza Santa Maria Novella.