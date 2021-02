Il Comune di Campi aderisce alla rete Re.a.dy

CAMPI BISENZIO – Per combattere le discriminazioni, come ha spiegato l’assessore Ester Artese, “ben vengano le leggi ma non bastano. Occorre lavorare, tutti i giorni sulla costruzione di una coscienza e di una responsabilità collettiva per il rispetto del “diverso”. L’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, é sempre stata molto attenta e sensibile a questo tema. […]

CAMPI BISENZIO – Per combattere le discriminazioni, come ha spiegato l’assessore Ester Artese, “ben vengano le leggi ma non bastano. Occorre lavorare, tutti i giorni sulla costruzione di una coscienza e di una responsabilità collettiva per il rispetto del “diverso”. L’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, é sempre stata molto attenta e sensibile a questo tema. Per questo e con grande slancio abbiamo voluto aderire a Re.a.dy,, importante rete per la promozione e la tutela dei diritti umani, in un dialogo sempre più aperto con la nostra bellissima comunità”.