Il Comune di Campi al fianco dei lavoratori della Telco. La Regione: “Urso convochi con urgenza il tavolo nazionale”

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale esprime “solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Telco Soluzioni Digitali, che stanno attraversando un momento di grave difficoltà. La situazione, caratterizzata dal mancato pagamento degli stipendi e dall’incertezza sul futuro dell’azienda e del sito produttivo, desta grande preoccupazione per la tenuta occupazionale e sociale del territorio”. Questa mattina, l’assessore con delega al lavoro, Carla Bonora, ha partecipato al presidio organizzato davanti alla Prefettura, manifestando il pieno sostegno dell’amministrazione comunale alle rivendicazioni dei lavoratori. “Siamo profondamente preoccupati per la condizione in cui versano questi lavoratori e le loro famiglie. È fondamentale garantire i loro diritti e adottare ogni misura necessaria per salvaguardare i posti di lavoro e assicurare stabilità e sicurezza al sito di Campi Bisenzio”, ha detto l’assessore Bonora. L’amministrazione comunale, inoltre, “chiede con forza che l’azienda, le istituzioni competenti e le organizzazioni sindacali collaborino attivamente per individuare una soluzione concreta, in grado di tutelare i lavoratori e garantire loro un futuro più sereno”.

“Sulla vertenza Telco-TSD scriveremo al ministro Urso affinché riconvochi con urgenza il Tavolo nazionale di crisi e coinvolga anche la Regione Toscana”. Lo ha annunciato l’assessore al lavoro Alessandra Nardini, in risposta oggi pomeriggio a un’interrogazione in Consiglio regionale della consigliera Noferi (M5S). “La situazione di Telco, pur essendo monitorata dalla Regione, ha esigenza di essere più compiutamente affrontata in sede governativa, – ha aggiunto l’assessore, precisando che nelle prossime ore sarà inviata una lettera al MIMIT e la Regione avvierà contatti urgenti con lo Staff del ministro “per esplorare con la massima tempestività soluzioni che garantiscano l’occupazione, la continuità delle attività, solide prospettive industriali e il pagamento delle spettanze arretrate e in corso di maturazione, non escludendo scenari di commissariamento se necessario”. “E’ imprescindibile che anche FiberCop prenda atto di cosa sta succedendo e che eserciti il suo ruolo. A tal fine – ha concluso – la Regione Toscana si coordinerà con la Prefettura di Firenze per convocare in tempi brevi un tavolo territoriale per il quale, oltre ovviamente a quella delle organizzazioni sindacali, chiederemo la presenza di TSD e di FiberCop”.