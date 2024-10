Il Comune di Carmignano “rifinanzia” il contributo affitto: pubblicato il bando  

CARMIGNANO – Un ulteriore stanziamento di 10.000 euro per incrementare il bando per gli affitti, varato nell’ultima riunione della giunta comunale, il cui ammontare, in virtù dell’assegnazione del Comune, torna abbondantemente sopra i 40.000 euro, vicino ai livelli 2022 ultimo anno di finanziamenti statali completamente azzerati nel 2023. “Per il Comune – dice il sindaco Edoardo Prestanti – è un impegno non indifferente, aumentiamo del 33 per cento la quota a carico del bilancio comunale”. Il bando 2024 ha a disposizione 45.237 euro, dai 34.580 euro del 2023, così suddivisi: 5.237 euro provenienti dalla Regione, il resto, 40.000 euro, messi a disposizione dal Comune di Carmignano. “Per dare un’idea del nostro impegno – aggiunge il sindaco – nel 2022 il bando sfiorava i 50.000 euro, in virtù dei trasferimenti statali. Soldi che dal 2023 non ci sono più, ma non potevamo lasciare sole le famiglie più disagiate del nostro Comune, così abbiamo deciso di “sostituirci” allo Stato, di farci carico della situazione, con un onere non da poco per le casse comunali. Per un’amministrazione come la nostra mettiamo in campo una cifra significativa”.

Due le fasce di reddito famigliare Ise previste per richiedere il contributo per l’affitto: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 15.984,02 euro; la fascia B per famiglie che hanno una situazione economica Ise da 15.984,03 a 32.192,74 euro, con un valore Isee non superiore a 16.500 euro. Il bando per il contributo agli affitti è riservato ai cittadini italiani, residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di alloggi di edilizia pubblica. Il contributo è fino ad un massimo di 3.100 euro per la fascia A, e di 2.325 euro per la fascia B. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è martedì 5 novembre. La domanda è da presentare, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune disponibile sul portale dell’amministrazione nella pagina dedicata al contributo affitto 2024, esclusivamente per posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, o a mano all’Ufficio protocollo. Nell’oggetto va indicato: Contributo affitto 2024. Per assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi allo sportello della “Bottega della Salute”. Info: sociale@comune.carmignano.po.it.