Il Comune di Lastra a Signa aderisce alla campagna di Anci contro il caro bollette

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa aderisce oggi alla campagna lanciata da Anci “Luci spente nei Comuni” che vedrà tutti i Comuni italiani spegnere le luci di un monumento simbolo della loro città in segno di protesta contro il caro bollette. A Lastra a Signa a partire dalle 20 di questa sera saranno spente le luci del palazzo comunale. “L’appello – ha detto il sindaco Angela Bagni – è quello di chiedere al Governo un sostegno per aiutare i Comuni gravemente in difficoltà e colpiti dai rincari del costo dell’energia. Anche noi in sede di redazione di bilancio preventivo abbiamo dovuto tener conto di questi aumenti che certamente pesano nelle manovre finanziarie dei comuni. Sono allo stesso modo preoccupata sia per i cittadini che per le imprese che per tutto il terzo settore, già colpiti duramente dalla crisi dovuta alla pandemia, che devono affrontare questo ulteriore sacrificio”.