Il Comune di Lastra a Signa aderisce alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA

LASTRA A SIGNA – E’ stata approvata all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale la delibera di adesione del Comune di Lastra a Signa alla Fondazione ITS MITA in qualità di socio partecipante istituzionale. Il MITA, infatti, è un istituto con cui il Comune di Lastra a Signa collabora ormai da alcuni anni, è il primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) altamente professionalizzante nell’ambito delle professioni tecniche per la moda, nata per dare ai giovani diplomati opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy.

MITA garantisce un’offerta didattica di tipo tecnico/scientifico ed una preparazione mirata all’inserimento nel mondo del lavoro. I corsi sono tenuti da manager di imprese operanti nel settore, e offrono opportunità di stage presso aziende prestigiose, italiane ed internazionali.

La Fondazione è composta da altri fondatori pubblici: Comune di Scandicci (dove ha sede), Comune di Prato, Provincia di Prato, Istituto di istruzione Russel-Newton di Scandicci e riceve contributi dal MIUR e dalla Regione Toscana. Come si legge nella delibera “l’adesione al MITA in qualità di socio è considerata un’opportunità per contribuire al potenziamento dell’alta formazione professionale, nell’ambito della valorizzazione della filiera tecnico/scientifica ed economica del territorio. La Fondazione ha infatti un tasso di occupazione post diploma pari al 96,28%, consentendo di ridurre la disoccupazione, specie giovanile, e accrescere le potenzialità del territorio”.

“La decisione di aderire, in qualità di soci, al MITA viene dopo un lungo percorso, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – negli ultimi 6 anni infatti sono state tante le occasioni in cui abbiamo coinvolto l’ITS in eventi o manifestazioni di valorizzazione e promozione del nostro tessuto economico e delle nostre peculiarità manifatturiere. Il progetto di collaborazione risponde anche alla necessità di domanda di formazione che molte aziende del settore moda del territorio richiedono e a cui MITA cerca di dare un’offerta attraverso i suoi corsi altamente professionalizzanti. Inoltre per il futuro stiamo studiando insieme al MITA la possibilità di creare sul nostro territorio una sede distaccata che valorizzi edifici del nostro centro storico”.