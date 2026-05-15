LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha aderito alla “Settimana nazionale della celiachia”, promossa da Aic (Associazione Nazionale Celiachia) per sensibilizzare e informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine, organizzando per oggi venerdì 15 maggio un menù senza glutine per tutte le scuole d’infanzia e primarie. […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha aderito alla “Settimana nazionale della celiachia”, promossa da Aic (Associazione Nazionale Celiachia) per sensibilizzare e informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine, organizzando per oggi venerdì 15 maggio un menù senza glutine per tutte le scuole d’infanzia e primarie. Il menù servito a scuola era composto da: risotto con piselli – pollo al forno – insala di pomodori e cetrioli – patate all’olio – frutta. L’azienda che gestisce il servizio di ristorazione scolastica sul territorio Cir Food ha distribuito 1.170 pasti senza glutine ed Aic (Associazione italiana celiachia) ha predisposto schede gioco che sono state distribuite nelle classi delle scuole d’infanzia e primarie, per la divulgazione e la sensibilizzazione della conoscenza della celiachia.