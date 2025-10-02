Il Comune di Poggio a Caiano premia il campione di nuoto Gianmarco Sansone

POGGIO A CAIANO – Sarà un momento di festa quello in programma sabato 18 ottobre alle 16 nella sala della Giostra del palazzo comunale. Un momento di festa per Gianmarco Sansone, il nuotatore medaglia d’oro nei 100 metri farfalla alle universiadi di Berlino 2025 che, nel suo palmares, vanta nel 2023 la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla ai campionati italiani e nel 2024 la medaglia di bronzo ai mondiali di Doha (staffetta 4×100 mista maschile). Lo scorso anno il campione venne ricevuto in Comune dal sindaco Riccardo Palandri per un riconoscimento per i risultati sportivi ottenuti e adesso il nuotatore, in forza all’Esseci nuoto e al gruppo sportivo delle Fiamme oro. Sabato tonerà in Comune per essere salutato dagli amministratori che vogliono festeggiare il campione poggese per i suoi grandi successi. L’evento è a ingresso libero fino alla capienza massima della sala della Giostra. “Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questa stella del nuoto – afferma l’assessore allo sport Piero Baroncelli – Gianmarco sta collezionando un successo dietro l’altro, frutto del suo impegno e della sua dedizione. Ed è un vero piacere poterlo ospitare di nuovo in palazzo comunale per premiarlo. Da parte nostra è solo un piccolo gesto ma che vuole sottolineare la sua bravura”. Alla cerimonia, oltre al sindaco e all’assessore allo sport e agli altri amministratori comunali, ha confermato la sua presenza anche Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni. L’evento sarà condotto dal giornalista Vezio Trifoni.