Il Comune di Poggio a Caiano saluta il comandante Berti. Il sindaco Palandri: “Ha sempre lavorato con grande professionalità”

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha salutato Matteo Maria Berti che dal 16 settembre non è più il comandante della locale Polizia municipale. Adesso è andato ad assumere il comando della Polizia municipale di Rignano sull’Arno. Berti era a Poggio a Caiano dall’ottobre 2022. “Saluto e ringrazio Matteo Maria Berti per il lavoro che ha svolto qui da noi, – commenta il sindaco Riccardo Palandri – un uomo attento e puntuale, ha portato avanti il suo compito di comandante con grande professionalità e umanità. A lui va il mio personale ringraziamento insieme a quello di tutto il Comune. Sono dispiaciuto ma al tempo stesso comprendo bene le ragioni che hanno spinto Berti a lasciare Poggio: nel suo nuovo incarico è, infatti, vicino casa. Un grazie per quanto fatto da noi e gli auguri per il suo nuovo mandato”. Adesso, verrà fatto un bando per l’assunzione di un nuovo comandante della Polizia municipale di Poggio a Caiano. Berti qualche giorno fa è stato salutato, in palazzo comunale, da amministratori e dipendenti comunali.