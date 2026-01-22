Il Comune di Pontassieve entra in Farmapiana “per potenziare i servizi farmaceutici territoriali”

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Pontassieve ha ufficializzato l’ingresso in Farmapiana aggiungendosi quindi ai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Signa, Lastra a Signa e Scarperia San Piero). Farmapiana che proprio di recentee ha modificato il proprio statuto diventando società Benefit, volta cioè a perseguire obiettivo non solo di profitto, ma anche […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Pontassieve ha ufficializzato l’ingresso in Farmapiana aggiungendosi quindi ai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Signa, Lastra a Signa e Scarperia San Piero). Farmapiana che proprio di recentee ha modificato il proprio statuto diventando società Benefit, volta cioè a perseguire obiettivo non solo di profitto, ma anche di benessere ambientale, sociale e culturale per l’intera comunità

Un traguardo, quello raggiunto da Pontassieve, reso possibile dal sì dell’ultimo consiglio comunale, che conferisce in house il servizio della farmacia segnando il passaggio della gestione della farmacia comunale “a una realtà solida, – spiegano dal Comune – finalizzata a incrementare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi sanitari per la cittadinanza. Il conferimento passa dall’affitto del ramo d’azienda, che prevede a favore dell’amministrazione un canone complessivo annuo di 150.000 euro, oltre a una rivalutazione generale legata al fatturato. A tutto questo si aggiungono altri 18.000 annui per iniziative di promozione della salute, che, come da direttive stabilite nello statuto di Farmapiana, comprendono misure per favorire l’accesso alla salute, l’inclusione e al benessere collettivo”.

L’operazione per il Comune di Pontassieve prevede “un piano di investimenti articolato che interesserà sia la struttura esistente sia lo sviluppo di nuovi presidi”. Il business plan approvato fra amministrazione comunale e Farmapiana prevede infatti la riqualificazione della farmacia comunale all’interno del centro commerciale Unicoop di Pontassieve; un adeguamento tecnologico e funzionale dei circa 180 metri quadrati, mirato all’integrazione del modello “Farmacia dei servizi”, con l’implementazione dei sistemi informatici avanzati e sarà garantito il mantenimento dell’apertura notturna. Prevista inoltre l’istituzione di una seconda farmacia che nascerà nell’area della nuova Casa di comunità e potrà così interfacciarsi con essa per implementare i servizi sanitari pubblici: “Sarà dotata di tecnologie robotizzate per lo stoccaggio e la dispensazione automatica dei farmaci, migliorando i tempi di gestione e la logistica e soprattutto permettendo una maggiore attenzione cura del cliente”.

Fra i servizi di prossima implementazione: l’assistenza domiciliare integrata come la consegna di farmaci o dispositivi medici a domicilio, lo screening e i test clinici da poter effettuare direttamente in farmacia quali glicemia, colesterolo, poi le prenotazioni Cup e il pagamento ticket, l’attivazione tessere sanitarie e servizi infermieristici qualificati e telemedicina oltre all’organizzazione periodica delle “Giornate della salute” con check-up gratuiti per la cittadinanza.