Il Comune di Prato apre una manifestazione d’interesse per la selezione di due tirocinanti diplomati geometri 

PRATO – Da oggi il Servizio urbanistica transizione ecologica e protezione civile del Comune di Prato ha dato il via alla raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate alla formazione di una graduatoria, per selezionare due diplomati all’istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) o diplomati geometri, per un tirocinio professionale per praticantato della durata di 18 mesi. I diplomati dovranno essere iscritti o si dovranno iscrivere al registro dei praticanti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Prato prima dell’attivazione del praticantato. La propria disponibilità potrà essere comunicata attraverso il modello Allegato B (domanda per praticantato) insieme alla fotocopia del documento d’identità entro lunedì 30 settembre.

La richiesta dovrà pervenire tramite Pec (se in possesso di posta certificata) alla e-mail comune.prato@postacert.toscana.it. Potrà essere consegnata personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Prato in piazza del Pesce 9, oppure inviata per posta all’indirizzo Comune di Prato-Servizio Urbanistica Transizione ecologica e protezione civile piazza del Pesce 9, 59100 Prato con scritto sulla busta “Tirocinio geometra servizio servizio urbanistica”. (Il mancato recapito o l’eventuale ritardo sono a carico del mittente, inoltre fa fede la data di arrivo in ufficio e non il timbro postale). Per maggiori dettagli e per scaricare il modulo è possibile consultare il sito del Comune www.comune.prato.it.