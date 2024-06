Il Comune di Prato cerca due assistenti sociali: c’è un concorso pubblico

PRATO – Il Comune di Prato bandisce un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale. Fra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione vi sono il titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale, l’iscrizione all’Albo professionale e la patente di guida B. La […]

PRATO – Il Comune di Prato bandisce un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale. Fra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione vi sono il titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale, l’iscrizione all’Albo professionale e la patente di guida B. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns o tramite identità digitali eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” – raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni. La procedura di invio delle domande di partecipazione al concorso (registrazione, compilazione e invio) dovrà essere completata entro le 23.59 del 7 luglio Oltre questo termine la piattaforma informatica non consentirà l’operazione di invio della domanda. L’elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi sarà reso noto entro il 15 luglio mediante pubblicazione sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Prato – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.