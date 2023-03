Il Comune di Sesto alla manifestazione di Firenze

SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto Fiorentino sarà presente alla manifestazione indetta per sabato 4 marzo a Firenze dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in difesa della scuola e della Costituzione. “Saremo in corteo insieme ai sindacati della scuola, ai docenti, agli studenti per difendere la nostra Costituzione e l’idea di una scuola libera dove far crescere e formare i cittadini di domani. Davanti al ritorno di ideologie che si richiamano al Fascismo, chi rappresenta le istituzioni non può tacere né avere esitazioni – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Saremo in corteo per esprimere la solidarietà e la gratitudine alla professoressa Annalisa Savino, dirigente del liceo Da Vinci, e a tutti i docenti e dirigenti del nostro territorio che in questi giorni hanno fatto sentire la propria voce rispecchiando in pieno l’impegno che dobbiamo prenderci come persone e come cittadini: non accettare l’indifferenza, non girare lo sguardo altrove”.