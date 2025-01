Il Comune di Signa apre ai giovani e assume cinque nuovi dipendenti. Al via anche il servizio civile per un giovane di San Mauro 

SIGNA – Il Comune di Signa apre ai giovani e assume cinque nuove persone (a tempo indeterminato), fra cui anche un ragazzo pisano di 21 anni, il dipendente comunale più giovane. A fine 2024, invece, ha avviato il periodo di servizio civile all’interno dell’ente anche un giovane di San Mauro. Nei giorni scorsi in sala […]

SIGNA – Il Comune di Signa apre ai giovani e assume cinque nuove persone (a tempo indeterminato), fra cui anche un ragazzo pisano di 21 anni, il dipendente comunale più giovane. A fine 2024, invece, ha avviato il periodo di servizio civile all’interno dell’ente anche un giovane di San Mauro. Nei giorni scorsi in sala giunta il breve saluto ai nuovi, entrati in Comune poco prima della conclusione del 2024. Il sindaco Giampiero Fossi e Valentina Fantozzi, responsabile del settore 1, hanno dato così il benvenuto a Lorenzo, Simone, Marco, Viviana e Diletta e hanno accolto Niccolò, che ha iniziato il percorso del servizio civile. Residenti in diversi Comuni della Piana, tranne il più giovane, i nuovi assunti hanno fra 21 e 40 anni e sono tutti alla prima esperienza all’interno di un ente pubblico.

“La nostra amministrazione – ha detto il sindaco Fossi – intende potenziare tutti quei settori cruciali al servizi del cittadino andando così a consolidare, sempre di più, la struttura comunale del futuro. L’obiettivo, infatti, è quello di dare continuità alla programmazione del fabbisogno del personale, nei limiti delle nostre possibilità, per fare sì che tutti i settori riescano ad andare incontro nel migliore dei modi ai bisogni dei cittadini rendendo la macchina amministrativa sempre più moderna ed efficiente. Siamo soddisfatti dell’ingresso di questi cinque nuovi dipendenti e del giovane che ha iniziato il servizio civile”. Nuove assunzioni sono previste anche nel 2025: si terranno, infatti, tra fine mese e l’inizio di febbraio le prove scritte per l’assunzione del nuovo istruttore informatico e per il posto vacante di geometra. Ma sono previsti poi nuovi ingressi nella Polizia municipale e tra i funzionari amministrativi.