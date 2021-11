Il Comune di Signa dice no alla violenza contro le donne. E la fontana dei giardini in piazza della Repubblica si illumina di rosso

SIGNA – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Signa illumina di rosso la fontana all’interno dei Giardini di piazza della Repubblica in sostegno alle donne vittime di abusi ed è inoltre in fase di organizzazione per martedì 7 dicembre una serata in Salablu dedicata al tema della violenza […]

SIGNA – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Signa illumina di rosso la fontana all’interno dei Giardini di piazza della Repubblica in sostegno alle donne vittime di abusi ed è inoltre in fase di organizzazione per martedì 7 dicembre una serata in Salablu dedicata al tema della violenza sulle donne nello sport.

“Sono da tempo impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e, più in generale, nel contrasto ad ogni forma di odio e abuso, – dichiara il vice-sindaco e assessore alle pari opportunità Marinella Fossi – per la giornata del 25 novembre l’amministrazione ha scelto di illuminare di rosso la fontana davanti al palazzo comunale e indossare un fiocco rosso in segno di sostegno a tutte le donne vittime di violenza. Ma il dovere come amministratori, quali uomini e donne delle istituzioni, è tenere alta l’attenzione sul tema anche al di fuori di questa data. Per questo motivo abbiamo deciso di programmare per il 7 dicembre la conferenza sulla violenza contro le donne nello sport. Sarà un’occasione per parlare con giornaliste, studiose e sportive riguardo ad un tema forse ancora troppo poco discusso e confrontarci sulle diverse esperienze”.

“Voglio fare anche un ringraziamento alla farmacia comunale in via dei Macelli che, con la collaborazione di Farmapiana, ha previsto per oggi la stampa di scontrini fiscali sui quali è riportato il numero antiviolenza e stalking 1522, – conclude il vice-sindaco – è un numero gratuito, attivo h24, al quale rispondono operatrici specializzate che offrono aiuto e assistenza alle vittime di violenza e stalking”.