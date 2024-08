Il Comune di Signa rinnova il patto di gemellaggio con Oberdrauburg

SIGNA – Fine settimana, da ieri, venerdì 2, a domani, domenica 4 agosto, nel segno del gemellaggio con Oberdrauburg per il Comune di Signa. “Come ogni anno, infatti, – come scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco Giampiero Fossi – una folta delegazione di Signa si è recata in visita alla città gemella di Oberdrauburg. […]

SIGNA – Fine settimana, da ieri, venerdì 2, a domani, domenica 4 agosto, nel segno del gemellaggio con Oberdrauburg per il Comune di Signa. “Come ogni anno, infatti, – come scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco Giampiero Fossi – una folta delegazione di Signa si è recata in visita alla città gemella di Oberdrauburg. Da 28 anni l’amicizia fra le due comunità è sancita da un patto di gemellaggio”. Insieme a lui, fra gli altri, l’assessore Federico La Placa, il consigliere di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, e il presidente dell’Associazione scambi internazionali, Maurizio Catolfi. Tre giorni ricchi di appuntamenti fra cui il consueto mercatino con la presenza di prodotti tipici toscani che ha contribuito a far conoscere meglio la nostra regione e il territorio signese. Una tradizione che si rinnoverà con ogni probabilità a novembre quando, dal Comune della Carinzia, sarà presente a Signa una delegazione austriaca in occasione del mercatino natalizio.

P.F.N.