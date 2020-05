Il Comune riconosce una quota ai nidi privati per la sospensione delle tariffe

CALENZANO – Il Comune ha riconosciuto una quota ai gestori dei nidi privati, per permettere la sospensione delle tariffe per i mesi di cui i cittadini calenzanesi non ne hanno usufruito. Si equiparano così le misure già previste per i bambini delle strutture pubbliche. Con una delibera della Giunta Municipale, il Comune ha riconosciuto ai nidi privati convenzionati l’80% dei contributi mensili, che sarebbero stati versati come contributo di frequenza. Uno stanziamento che permette da una parte l’organizzazione della didattica a distanza e dall’altra consente di sospendere le tariffe per i mesi in cui i nidi sono rimasti chiusi. Le strutture convenzionate sono in totale sei. Quattro si trovano sul territorio di Calenzano e due in altri Comuni.