Il Comune rinnova 62 concessioni degli orti sociali

CALENZANO – Rinnovate dal Comune 62 concessioni quinquennali degli orti sociali di Calenzano e Carraia, da gennaio a marzo di quest’anno. Per gli orti urbani il Comune ha ricevuto 31 domande per 25 appezzamenti da assegnare.

“Questi dati confermano il gradimento di questa attività – dice l’assessore al sociale Stefano Pelagatti -, che ha visto la gran parte dei destinatari richiedere la concessione. Tali rinnovi sono ben graditi anche all’amministrazione perchè da una parte confermano l’interesse per un servizio e dall’altra consentono di poter mantenere attivi un numero importante di persone anziane, che in questo modo salvaguardano la propria salute fisica e hanno una costante opportunità di socializzare”.

Nello specifico, per gli orti di via Buozzi a Carraia 17 coltivatori su 18 hanno rinnovato la concessione in scadenza a fine 2021, 45 i rinnovi per gli orti in via Mia Martini a Calenzano. 8 inoltre i cittadini a cui per la prima volta è stato assegnato un orto sociale da novembre 2021 a marzo 2022 esaurendo la lista d’attesa dei richiedenti in possesso al momento dei requisiti necessari: 7 a Calenzano, 1 a Carraia. Riguardo alle nuove assegnazioni e rinnovi delle concessioni comprese tra novembre 2021 e marzo 2022 il coltivatore più giovane ha 59 anni e quello più anziano 91 anni. E’ possibile presante la domanda per gli orti sociali. Attualmente sono disponibili per richiederne l’assegnazione 3 orti sociali a Calenzano e 2 a Carraia. Per presentare la richiesta è necessario essere in pensione, residenti a Calenzano e non avere terreni di proprietà nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi.