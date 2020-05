Il Comune spiega quello che dal 4 maggio si può fare

SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto Fiorentino pubblica quello che da domani 4 maggio si potrà fare in base al DPCM 26 aprile e all’Ordinanza regionale n.50.

È possibile andare a trovare i propri congiunti purché all’interno dei confini regionali. Sono da intendersi congiunti (FAQ governo.it): i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). La spesa alimentare (e l’acquisto di ogni altro bene di cui è consentita la vendita) è ritenuta motivo di necessità ed è possibile spostarsi in un qualsiasi esercizio commerciale situato all’interno della Città metropolitana di Firenze. Ripartono numerose attività produttive, le attività per il settore manifatturiero ed edile e tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

A questo indirizzo i codici ATECO che possono ripartire ⤵️http://www.governo.it/…/new.gov…/files/Dpcm_img_20200426.pdf

È possibile frequentare i giardini, parchi, aree verdi, aree cani della città (non le aree gioco per bambini che restano non accessibili).

È indispensabile, perché ciò venga mantenuto, il corretto utilizzo di questi spazi da parte di tutti mantenendo la minima distanza di sicurezza interpersonale, l’obbligo di indossare mascherine in presenza di altre persone e rispettando il divieto di assembramenti. Fatte salve le motivazioni di urgenza, necessità, lavoro o salute per gli spostamenti all’interno della Toscana, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza, solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Tutti i cimiteri comunali torneranno ad essere aperti al pubblico secondo i normali orari. I visitatori dovranno indossare mascherina e guanti, osservare la distanza minima interpersonale di 1,80 metri ed evitare nel modo più assoluto la formazione di assembramenti. All’interno del Cimitero maggiore è confermata la sospensione del servizio di trasporto previsto nei giorni di lunedì e giovedì. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

Non è consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze. È consentito raggiungere nella regione da soli e con rientro in giornata, seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione. È consentito spostarsi sul territorio regionale utilizzando mezzi propri al fine di svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. È possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. È consentito svolgere attività motoria a piedi o in bicicletta con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto.

Può essere svolta individualmente o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

È consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone o per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite. È consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione. L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata. È possibile fare consegna a domicilio e asporto di cibo e bevande con la raccomandazione di prenotazioni telefoniche o on line, anche per gli agriturismi.