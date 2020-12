Il Comune stanzia 35mila euro per sostenere il pagamento degli affitti

CALENZANO – Il Comune ha stanziato 35mila euro per sostenere i nuclei in difficoltà con il pagamento dell’affitto, perché hanno avuto una riduzione del reddito causata dalla pandemia. La misura, già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno scorsi ora si rinnova. “Abbiamo deciso di mettere fondi interamente comunali per un nuovo contributo straordinario per […]

CALENZANO – Il Comune ha stanziato 35mila euro per sostenere i nuclei in difficoltà con il pagamento dell’affitto, perché hanno avuto una riduzione del reddito causata dalla pandemia. La misura, già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno scorsi ora si rinnova.

“Abbiamo deciso di mettere fondi interamente comunali per un nuovo contributo straordinario per l’affitto – ha spiegato l’Assessore alla Casa Stefano Pelagatti -, dopo quello del primo semestre finanziato in parte dalla Regione. In questo modo vogliamo dare un sostegno alle famiglie o ai singoli, permettendo loro di uscire da questo momento di difficoltà e prevenendo quindi sfratti e altre situazioni di emergenza sociale”. Potrà accedere al contributo chi ha avuto una riduzione del reddito di almeno il 30%, a causa dell’emergenza sanitaria. Il contributo potrà essere richiesto per un massimo di tre mesi, anche non consecutivi, da luglio a dicembre 2020. Il bando sarà pubblicato il 9 dicembre e si potrà fare richiesta fino all’11 gennaio.