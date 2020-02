“Il condominio” di Enrica Bonaccorti alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – “Il condominio” è il titolo del libro di Enrica Bonaccorti che sarà presentato sabato 7 marzo alle 18 alla Libreria Rinascita. Enrica Bonaccorti, attrice e presentatrice, torna in libreria con un nuovo romanzo dopo “L’uomo immobile”, “La Pecora rossa” e “Parole per Cesare: con l’ultima intervista inedita di Stefano Lorenzetto”. “Il condiminio” racconta la storia di Francesco Maria Von Altemberger detto Cico che vive di rendita in un minuscolo loft sul terrazzo di un’anonima palazzina, e lo divide con Ada, la sua tartaruga. Dall’alto osserva i suoi dodici condomini come un entomologo una colonia d’insetti sotto vetro: nessuna empatia. Suo malgrado, Cico si trova impantanato nelle vite degli altri: fra sospette relazioni extraconiugali e infiltrazioni dai soffitti, diamanti spariti e cani invadenti, questa commedia ironica e irresistibile diverte e conquista il lettore fino all’inatteso, esplosivo finale, che sembra uscito da un film di Almodóvar.