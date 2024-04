Il Consorzio di bonifica con Carlo Scoccianti: la cassa d’espansione diventa arte

CAMPI BISENZIO – Il Consorzio di bonifica ha voluto continuare il proprio rapporto di collaborazione con Carlo Scoccianti dando vita a una nuova sua proposta di “Land Art”: il progetto realizzato è composto infatti da una serie di quadrati concentrici di grandezze diverse, che permettono così l’alternarsi di un paio di zone umide e zone asciutte, aiutando la proliferazione e il mantenimento di habitat per molto specie. Domani, sabato 20 aprile, al Centro Pecci Scoccianti presenterà il nuovo libro, mentre il giorno successivo sarà possibile visitare un’opera di “Land Art” a Campi Bisenzio. La “Land Art”, a cui è stato dato il nome di “Isole” si trova nella cassa di espansione “Lupo” sul torrente Vingone, a Capalle, ancora in corso di completamento da parte del Consorzio di bonifica per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro.

Carlo Scoccianti nel suo libro parlerà di “Land Art”: “Opere in grado di delineare una realtà che diventa patrimonio culturale, naturale, artistico e paesaggistico. Questi luoghi vengono creati in una realtà che cambia e che aiuta a sviluppare e rinforzare il legame tra ambiente e arte, creando ed aiutando la nascita e il mantenimento di nuovi ecosistemi. Guardando le “Land Art” diventa sempre più evidente il legame tra arte e natura e come questo nel corso del tempo si stia rafforzando. Il progetto realizzato vede come l’architettura diventa un tutt’uno con il mondo della natura e dell’ecosistema, rendendo il tutto una nuova forma d’arte”. Qui per approfondimenti e prenotazioni: https://centropecci.it/it/eventi/carlo-scoccianti-artlands