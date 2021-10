Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno cerca un ingegnere: via alla selezione

FIRENZE – È pubblicato sul sito Internet del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (www.cbmv.it) un nuovo avviso di selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di n. 1 impiegato di concetto “Professional” da inquadrare in Area A – Parametro 135 del CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e […]

FIRENZE – È pubblicato sul sito Internet del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (www.cbmv.it) un nuovo avviso di selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di n. 1 impiegato di concetto “Professional” da inquadrare in Area A – Parametro 135 del CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da inserire nel gruppo progettisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta in sostanza della ricerca di un tecnico con laurea magistrale/specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35) o Ingegneria civile (LM23) e con abilitazione all’esercizio della professione che sarà coinvolto nella definizione e gestione del programma annuale/pluriennale (triennale) e del Piano Attività di Bonifica; dei progetti e degli impatti con gli enti terzi (pareri, valutazioni d’impatto, etc.) e con altre opere; della progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e delle nuove opere inserite nel Piano Attività di Bonifica e derivanti dai protocolli d’intesa e avvalimenti; dei pareri su interventi in materia idraulica ed edificatoria; della gestione degli adempimenti preliminari ai lavori ai fini autorizzativi e di stima delle necessità; della progettazione e coordinamento della sicurezza per le attività di progettazione e direzione dei lavori; della gestione delle attività di pianificazione, coordinamento, monitoraggio in itinere e verifica finale dei progetti effettuati; dei rilievi topografici e della direzione lavori di interventi di manutenzione e nuove opere.

La domanda di ammissione completa di tutta la documentazione indicata nell’avviso pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Selezione del Personale del sito Internet www.cbmv.it deve pervenire al Consorzio di Bonifica entro e non oltre il 15 ottobre con Pec o servizio postale raccomandato.