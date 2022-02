Il contribuito di Aisla Firenze per la fruibilità dei luoghi dopo i “Cantieri della salute”

FIRENZE – L’accesso ai luoghi ma soprattutto la completa fruibilità degli spazi non sono ancora del tutto garantite, eppure sono essenziali per le persone con disabilità, anche grave. Aisla Firenze, insieme a tante altre associazioni del Comitato di partecipazione della fiorentina nord-ovest, ha partecipato attivamente al percorso dei “Cantieri della salute”, dipanatosi in quattro incontri on line, per migliorare la fruibilità degli spazi aperti al […]

FIRENZE – L’accesso ai luoghi ma soprattutto la completa fruibilità degli spazi non sono ancora del tutto garantite, eppure sono essenziali per le persone con disabilità, anche grave. Aisla Firenze, insieme a tante altre associazioni del Comitato di partecipazione della fiorentina nord-ovest, ha partecipato attivamente al percorso dei “Cantieri della salute”, dipanatosi in quattro incontri on line, per migliorare la fruibilità degli spazi aperti al pubblico grazie alla sua esperienza con i disabili gravi che, per il decorso della Sla, tendono a essere sempre più limitati. “Siamo da sempre attenti alla tutela del diritto all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone affette da Sla, all’accessibilità e soprattutto alla fruibilità dei luoghi di aggregazione, di cultura e ai servizi pubblici come qualunque altra persona” commenta la presidente di Aisla Firenze, Barbara Gonella. “Iniziative come quella dei “Cantieri della salute” permettono di passare dalle buone intenzioni ai fatti e sono rimarchevoli perché ancora molti spazi sono ben lontani dalla fruibilità e ancor prima dall’accessibilità. Aisla Firenze ha condiviso il percorso di co-design perché improntato alla progettazione di spazi (sociali, culturali o servizi) pienamente accessibili alle persone con disabilità. I miglioramenti si ottengono così, con la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi specifici”. Per approfondire: https://cantieridellasalute.it/fiorentina-nord-ovest/