“Il coraggio della partecipazione”: Cisl Toscana a congresso lunedì 5 e martedì 6 a Firenze 

FIRENZE – “Il coraggio della partecipazione”. E’ lo slogan del quattordicesimo congresso regionale della Cisl Toscana, in programma lunedì 5 e martedì 6 maggio a Firenze (Hotel Indigo, via Iacopo da Diacceto 16/20) e a cui, lunedì, prenderà parte anche la segretaria generale nazionale Cisl, Daniela Fumarola. Al congresso regionale parteciperanno 128 delegati in rappresentanza di 237.000 iscritti della Cisl Toscana (10.000 in più rispetto al congresso precedente, 3 anni fa), articolati in 7 strutture territoriali e 18 federazioni di categoria, con il 63% degli iscritti costituito da lavoratori attivi. I delegati avranno il compito di rinnovare i vertici del sindacato regionale e tracciare le linee guida per i prossimi 4 anni. Dal congresso uscirà la composizione del consiglio generale, il parlamentino regionale del sindacato, con rappresentanti delle categorie e dei territori. Sarà poi il consiglio generale, martedì pomeriggio, ad eleggere il segretario generale e, su sua proposta, gli altri componenti della segreteria regionale.

All’appuntamento la Cisl arriva come sempre al termine di un grande percorso democratico di centinaia di incontri, assemblee e congressi, a livello aziendale, territoriale e di categoria, che ha eletto, attraverso il voto, tutti i vertici, a tutti i livelli, dei sindacati Cisl della Toscana e i delegati al congresso. Lunedì 5 maggio il via ai lavori è previsto alle ore 9, mentre alle 9,30 ci sarà la relazione della segreteria, affidata alla segretaria generale uscente, Silvia Russo, che si candida a guidare la Cisl Toscana per i prossimi 4 anni; poi prenderà il via il dibattito congressuale che andrà avanti per l’intera giornata.

Prevista la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della vicepresidente Stefania Saccardi e dell’assessore Serena Spinelli oltre a quella dei rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali e delle controparti datoriali. Nel pomeriggio, alle 14,30, è in programma una tavola rotonda dal titolo “Libertà è partecipazione”, per riflettere sulle conseguenze e le modalità di attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese in approvazione in Parlamento, nata da una proposta di legge elaborata e presentata dalla Cisl con quasi 400.000 firme a sostegno. Al dibattito parteciperanno la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente della Fondazione Tarantelli Emmanuele Massagli, il professor Tommaso Nannicini. A seguire riprenderà il dibattito congressuale, mentre alle 16 è previsto l’intervento di Daniela Fumarola. Martedì 6 maggio prevista la prosecuzione dei lavori del Congresso (con la presenza del segretario confederale Cisl nazionale Sauro Rossi) a cui seguiranno le operazioni di voto. Nel pomeriggio lo scrutinio delle schede, l’insediamento del nuovo consiglio generale e l’elezione di segretario generale e segreteria toscana.