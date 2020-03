Il cordoglio di Forza Italia per la scomparsa dell’ex sindaco Corrado Bagni

LASTRA A SIGNA – “Al sindaco Angela Bagni giungano le più sincere condoglianze per la perdita del padre ed ex sindaco della nostra città. Tutta la comunità politica di Forza Italia partecipa al cordoglio collettivo e si unisce al lutto e al dolore dei familiari e della città tutta”. Così, in una nota, si esprimono Paolo Giovannini, capo gruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, Ilaria Brandi, consigliera comunale, e Claudio Becagli, coordinatore comunale azzurro. “Con la scomparsa di Corrado Bagni oggi tutti noi piangiamo un uomo che ha saputo lavorare per il bene della nostra comunità”. Anche Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento si unisce al cordoglio: “In questo triste momento giungano vive condoglianze al sindaco Angela Bagni e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Corrado Bagni”.